Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi
19.10.2020 08:25 | Güncelleme: 19.10.2020 09:42
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Begüm Birgören ve Mehmet Cemil, önceki gün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.
Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. Birgören'in nikah şahitliğini "Plastik Aşklar" oyunundaki rol arkadaşı Oya Başar ve Özge Özder üstlendi.
"SAHNEDEN İNİP NİKAH MASASINA OTURDUK"
Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, alyanslarını "Plastik Aşklar"ın kulisinde unuttuğunu belirterek "Yüzüklerimizi kuliste unuttuk. Sabah onları aldırdık. Sahneden inip bir gün sonra nikah salonunda olmak enteresan" dedi.