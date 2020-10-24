BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç? BB Erzurumspor Galatasaray golleri kimler attı?

BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

BB Erzurumspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?