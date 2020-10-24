BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç? BB Erzurumspor Galatasaray golleri kimler attı?
24.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:31
Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında bu hafta BB Erzurumspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele perşembe akşamı ekranlardaki yerini aldı. BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç?
BB Erzurumspor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Erzurumspor ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi Arda Kardeşler oldu. Var'da ise Suat Arslanboğa yer alıyor.
BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇ SONUCU
İkinci yarısı başlayan maçta durum 1- 1.
İlk gol Galatasaray'da Emre Kılınç'tan yirminci dakikada geldi.
BB Erzurumspor'un ilk golünü ise Novikovas 45. dakikada attı.
Karşılaşmada üçüncü gol Radamel Falcao'dan 64. dakikada geldi.