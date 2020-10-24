BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç? BB Erzurumspor Galatasaray golleri kimler attı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç? BB Erzurumspor Galatasaray golleri kimler attı?

24.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:31
BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç? BB Erzurumspor Galatasaray golleri kimler attı?

Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında bu hafta BB Erzurumspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele perşembe akşamı ekranlardaki yerini aldı. BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç?

BB Erzurumspor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Erzurumspor ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi Arda Kardeşler oldu. Var'da ise Suat Arslanboğa yer alıyor.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇ SONUCU

İkinci yarısı başlayan maçta durum 1- 1.

İlk gol Galatasaray'da Emre Kılınç'tan yirminci dakikada geldi.

BB Erzurumspor'un ilk golünü ise Novikovas 45. dakikada attı.

Karşılaşmada üçüncü gol Radamel Falcao'dan 64. dakikada geldi.

İlgili Haberler

BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
BB Erzurumspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
BB Erzurumspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!
Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Derviş Zaim Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana Sakarya Jandarma Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor Galatasaray maç sonucu, BB Erzurumspor Galatasaray maçı kaç kaç? BB Erzurumspor Galatasaray golleri kimler attı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 20:33:32. #1.14#
title