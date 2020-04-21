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Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi

Tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde 50'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak.

21.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:25

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlarla tekstil, konfeksiyon deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları belirlendi.

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YÜZDE 50'YE KADAR İLAVE VERGİ UYGULANACAK

Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında 30 Eylül'e kadar, ithal edildiği ülke grubuna göre 50'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak.

KARAR ÖNCESİ YOLA ÇIKAN ÜRÜNLERE UYGULANMAYACAK

Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümleri geçerli olmayacak.