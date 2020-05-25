Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu

Kayseri'de yalnız yaşayan 55 yaşındaki adam, Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyaret eden akrabaları tarafından evinde ölü bulundu.

25.05.2020 03:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:37

Kayseri'de, yalnız yaşayan Alim Batmaz (55), Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyaret eden akrabaları tarafından evinde ölü bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Kırcı Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan 2 çocuk babası Alim Batmaz'ı Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldı ancak açan olmadı.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumdan şüphelenen akrabaları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Batmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, evin salonundaki koltukta yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan akrabaları gözyaşı döktü.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Batmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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