Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
23.05.2020 03:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ramazan Bayramı süresince köprü ve otoyollardan geçiş ücreti alınmayacak.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerden ücret alınmayacak.
BAŞKENTRAY VE MARMARAY DA ÜCRETSİZ
23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 26 Mayıs Salı günü saat 24.00'e kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.
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