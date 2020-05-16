Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı

Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Mahalleden çıkamayan vatandaşlara kaymakamlığa bağlı vefa sosyal destek gurubu gıda desteğinde bulundu.

2 BİN 100 KİŞİ YAŞIYOR

250 haneden oluşan Ohali Mahallesinde 2 bin 100 kişi yaşıyor. Gıda desteğinin karantina süresi boyunca devem edeceği belirtildi.

"İSTANBUL'DAN GELEN BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ"

Ohali Mahalle Muhtarı Ahmet Bora, karantina ile ilgili açıklamasında, "İstanbul'da çalışan ve köyümüze gelen üç kişiden birinde koronavirüsü tespit edilmiştir. Jandarma ve sağlık ekiplerinin şahısları kontrol etmesi sonucu da bir kişide vaka görülmüştür. Belirlenen şahıslar ekipler tarafından Şanlıurfa'ya sevk edilmiştir" ifadelerini kulandı.