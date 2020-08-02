İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı

Son günlerde her yaptığı ve söylediğiyle gündem olmaya devam eden ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak çocuklarıyla çektiği bayram videosuyla sosyal medyaya damga vurdu.

BABASININ ELİNİ ÖPEN ALTINI KAPTI

9 çocuğu olan ve her fırsatta kalabalık ailenin bereket olduğunu vurgulayan Yıldızhan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda çocuklarına dolar dağıtmıştı. Geleneği bozmayan Yıldızhan, çıtayı yükselterek bu sefer de bayram harçlığı olarak altın taktı. Altınları masanın üzerine dizen Yıldızhan, sıra sıra çocuklarına elini öptürerek yakalarına altın taktı.

Yıldızhan çocuklarına taktıkları altınları bozdurup harcamak yerine saklamalarını tembih etti.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan, babasının bayram da kardeşlerine altın taktığı eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.