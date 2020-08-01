Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü

Bayramda küslüklerin barış olması temennisi akrabalar arasında yaşanan kavgada unutuldu. Çaldıran'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Aileler arasında çıkan olayın nedeni bilinmezken polis soruşturma başlattı.

BAYRAM'DA ACIYI YAŞADILAR

Van'ın Çaldıran ilçesinin Tekesuyu Mahallesi'ne bağlı Karadulda mezrasında meydana gelen olayda,akrabalar arasında bayramın birinci günü bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada A.D, yakını R.Ç'yi bıçakladı. R.Ç. hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bayram günü barış temennisi olması gerekirken bir ailenin içine acı düştü.