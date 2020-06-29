Bayrak 3 filmi konusu nedir? Bayrak 3 filminde kimler rol alacak? Bayrak 3 filminde usta oyuncular ücretsiz mi oynayacak?

Kısıtlı imkanlarla ve sponsorsuz çekilen Bayrak 1 ve Bayrak 2 filmlerinin devam serisi olan Bayrak 3 filmi, oyuncuları ve konusu ile merak edildi. Peki, Bayrak 3 filmi konusu nedir? Bayrak 3 filminde kimle rol alacak? Bayrak 3 filminde usta oyuncular ücretsiz mi oynayacak? Bayrak 3 filmi çekimleri ne zaman başlayacak?

BAYRAK 3 FİLMİNDE KİMLE ROL ALACAK?

İlk iki filmdeki ilgiden memnun olan ekip üçüncü film için çıtayı biraz daha yükseltti ve usta oyunculardan destek istedi. Bu desteğe kayıtsız kalamayan oyunculardan İskender Bağcılar, Mehmet Ulay ve Selahattin Taşdöğen film kadrosuna herhangi bir ücret almadan dahil oldu. Yine teklif götürülen Wilma Elles'in ve yakın dostu Vedat Uçar'ın da projeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

BAYRAK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin genişleyen kadrosunun kalitesi üçüncü filmi bekleyen seyirciyi daha da heyecanlandırdı. Filmin yapımcı ve yönetmeni Serkan Tuğcu kendilerine destek olan oyunculara çok teşekkür ettiğini, tek bir kamera ve bütçesiz devam ettirdikleri projede bu aşamaya geldikleri için mutlu olduğunu belirtti. Televizyon kanallarının filmin konusundan dolayı ilgisizliğine de değinen Tuğcu, "Bu tür projelerin gözü kapalı desteklenmesi gerekirken maalesef ülkemizde tam tersi oluyor. Ancak bizler ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz ve bir gün herkese kendimizden söz ettireceğiz." dedi.

BAYRAK 3 FİLMİ ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Filmin çekimlerinin cast çalışmaları tamamlandıktan sonra ağustos ayında başlayacağı ve kasım ayı gibi gösterime gireceği öğrenildi.