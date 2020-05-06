Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı.

"TÜRKİYE'NİN HAZIRLIĞI VE ALTYAPISI ÇOK CİDDİ"

Koronavirüs salgınının bütün dünyaya yayıldığı dönemde salgına yakalanan hastaların entübasyon ihtiyacının arttığını dile getiren Selçuk Bayraktar, "Ben o dönem makaleleri takip ediyordum. Ülkemize geldikten sonra şu yönü gördük. Türkiye kişi başına en çok yoğun bakım yatağı düşen ülkelerden biri. Bizde altyapı çok sağlam. Bir taraftan bütün dünyayı sarıyor bir yandan İHA çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Solunum cihazı acaba olur mu?' Türkiye de bütün dünya da bunun peşine düştü. Bizim hazırlığımız çok iyi durumda. Sanayi bakanlığımızın desteklediği firma vardı ve 12 adet cihaz üretmeyi başarmışlardı. Hastalığı rakamlarla hesap ettiğinizde rakamlar bir yere geldiği an ihtiyaç olabilirdi. Hazırlıklı bile olsanız hastalığı durdurmazsınız. Önce firma tespit edildi. Ürünü sorduk. Çok kullanıldığını söylediler. Ve bizde destek olduk. ASELSAN ile görüştük. Türkiye'nin hazırlığı ve altyapısı çok ciddi. Yurt dışındaki sistemle kıyaslanamaz. Türkiye'deki insana dokunur bir sistem. Binin üzerinde cihazı biz bağışlanmak üzere topladık" ifadelerini kullandı.

"BİZ CİHAZIN HIZLI ÜRETİM SERÜVENİNE BAŞLADIK"

Sağlık Bakanlığı'nın 5 bin adet solunum cihazı sipariş vereceğini kendilerine ilettiğini söyleyen Bayraktar, "Biz cihazın eksikliklerini gidermeye ve hızla üretim serüvenine başladık. Cihazın içindeki bileşenleri yerli. Her şeyi olmasa da tasarımı yerli. Ama üretirken başka başka parçalar alıyorsunuz. Yerli yapmamız lazım. O noktada Aselsan'daki arkadaşlarımız hava akışın kontrolünü yapan parçayı yaptılar. Çok hızlı sürede sonuç alındı" diye konuştu.

Bayraktar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"15 GÜN İÇİNDE SERİ İMALAT PROTOTİPİ ÇIKTI"

Sonuçta çok hızlı bir şekilde 15 gün içinde seri imalat prototipi çıktı. Sonra 100 adet Başakşehir'deki Hastane'ye teslim edildi. Sonrasında bu ayın sonuna kadar 5000 adet üretilecek. Yurt dışına ihraç oluyor tabii bunu Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Bu ayın sonuna kadar 5 bin adet üretilecek. Biz kampanya ile bin adet toplamıştık.

Bütün teknolojilerde gelişirken, bütün testleri geçseniz de zamanla nadiren de olsa oraya çıkabilecek sorunlar olabiliyor. Bütün cihazlar için geçerli.En fazla biz hataları seyrek hale getirebiliyoruz. Bütün sistemlerde böyle. Üretimden olan en kıymetli şey fikir. Buradaki fikrin üretmekten öte tasarım sahibi çok daha kıymetli.