Baykar Bayraktar TB 2 nedir? Bayraktar TB 2 özellikleri neler?

Taktik insansız hava aracı geliştirme programı kapsamında üretilen Bayraktar TB2'nin, Ocak 2013'te ilk prototip sistemleri geliştirildi, bu sistemlerin uçuş testlerine Mart 2014'te başlandı ve test süreci devam ederken seri üretime geçildi. İşte, Baykar Bayraktar TB 2 hakkında ayrıntılar...

BAYKAR BAYRAKTAR TB2 NEDİR?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı olarak Baykar tarafından üretildi. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 200.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014' yılından itibaren aktif olarak görev yapıyor. Şu anda 110 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde Türkiye'ye hizmet ediyor.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde 27 saat 3 dakika havada kalma süresi ve 27 bin 30 feet irtifa rekorunu kırdı. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyor.

BAYRAKTAR TB2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel özellikler

Mürettebat: yok

Gövde uzunluğu: 6.5 m

Kanat açıklığı: 12 m

Toplam Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Faydali Yük Ağırlığı: 55 kg

Motor: 1× Rotax 912 İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor, 100 Beygir

Performans

Azami hız: 135 Knot

Olağan Seyir Hızı: > 70 knot

Servis irtifası: 27,000 feet

Havada Kalış Süresi: > 24 Saat

Harekât yarıçapı: 150 km