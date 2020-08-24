Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu

Bu sezon hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen, şampiyonluğu rakiplerine bırakmayan Bayern Münih'te Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, attığı gollerle futbol tarihine geçti.

Bayern Münih ile bu sezon çıktığı 47 maçta 55 kez rakip ağları sarsan Lewandowski, Almanya Bundesliga'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 15 ve Almanya Kupası'nda ise 6 gol atarak üç kulvarda da gol kralı oldu.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

32 yaşındaki oyuncu böylece, Alman ekibinin kupa kaldırdığı üç kulvarı da gol kralı olarak tamamladı ve bunu başaran ilk futbolcu oldu.