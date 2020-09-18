Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti

Almanya Bundesliga'da sezonun açılış maçı tarihi bir skora sahne oldu.

Schalke 04'ü konuk eden Bayern Münih, rakibini 8-0 mağlup etti ve iki takım arasındaki en büyük farkı elde etti.

Kırmızı beyazlıların gollerini 4., 47. ve 59. dakikada Serge Gnabry, 19. dakikada Leon Goretzka, 31. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakika Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala attı.

BARCELONA'YA DA 8 ATMIŞTI

Alman devi geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 8-2'lik Barcelona galibiyetiyle büyük ses getirmişti.