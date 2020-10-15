Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Bayburt'un merkez ilçe sınırlarında yer alan Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı.

ALANDA İNCELEME YAPILACAK

Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi. Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

"SÜREKLİ FOSİL BULURDUK"

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, "Yaklaşık 35 senedir bu köyde yaşıyorum. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk ve 'cin parası' derdik. Bu alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Yetkililerin, burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.