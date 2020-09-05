Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Bay yanlış, 10. bölümde de heyecanlı anlar yaşattı. Dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlanırken yeni bölümde neler olacak, merak edildi! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu? Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı!

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa'da alır. Nevin ve Ünal Ezgi'nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür'le yaşadıklarını gizlese de Özgür'ün Bursa'ya gelmesiyle her şey açığa çıkar.

Özgür'ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür'ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi'yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar.

Bu hali Ozan'ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi'ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür'ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

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