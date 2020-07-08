Başüstüne nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başüstüne mi, baş üstüne mi? başüstüne ne demek?

Başüstüne kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, başüstüne TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş üstüne nasıl yazılır? Baş üstüne mi, baş üstüne mi? TDK'ya göre başüstüne kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BAŞÜSTÜNE NASIL YAZILIR?

Baş üstüne: Yanlış

Başüstüne: Doğru

BAŞÜSTÜNE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Başüstüne: ünlem, (ba:şüstüne)

Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, oldu.