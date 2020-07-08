Başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı? Başsağlığı ne demek?

Başsağlığı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, başsağlığı TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş sağlığı nasıl yazılır? Baş sağlığı mı, baş sağlığı mi? TDK'ya göre başsağlığı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BAŞSAĞLIĞI NASIL YAZILIR?

Baş sağlığı: Yanlış

Başsağlığı: Doğru

BAŞSAĞLIĞI İLE ÖRNEK CÜMLELER

başsağlığı: isim, mecaz, (ba'şsağlığı)

Ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık gösterme.