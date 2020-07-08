Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başöğretmen mi, baş öğretmen mi? Başöğretmen ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Başöğretmen". Peki, Baş öğretmen nasıl yazılır? TDK'ya göre başöğretmen mi, baş öğretmen mi yazılır?
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:24
Başöğretmen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Başöğretmen TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş öğretmen nasıl yazılır? Baş öğretmen mi, baş öğretmen mi? TDK'ya göre başöğretmen kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE BAŞÖĞRETMEN NASIL YAZILIR?
Baş öğretmen: Yanlış
Başöğretmen: Doğru
BAŞÖĞRETMEN İLE ÖRNEK CÜMLELER
Başöğretmen: isim, eskimiş, (ba'şöğretmen)
İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim.