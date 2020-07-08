Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başöğretmen mi, baş öğretmen mi? Başöğretmen ne demek?

Başöğretmen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Başöğretmen TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş öğretmen nasıl yazılır? Baş öğretmen mi, baş öğretmen mi? TDK'ya göre başöğretmen kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BAŞÖĞRETMEN NASIL YAZILIR?

Baş öğretmen: Yanlış

Başöğretmen: Doğru

BAŞÖĞRETMEN İLE ÖRNEK CÜMLELER

Başöğretmen: isim, eskimiş, (ba'şöğretmen)

İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim.