Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Meteoroloji'den yapılan yağışuyarılarının ardından Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Yenimahalle'de GİMAT köprüsü altgeçidinde bazı araçlar sular altından kaldı.

PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Başkent'te gün içinde beklenen sağanak yağmur akşam saatlerinde bir anda bastırmasıyla Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarında satış yapan pazarcı esnafına zor anlar yaşattı. Şiddetli yağmurun etkisi ile bir çok pazarcı, tezgahını dahi toplayamadı. Pazarcılar binaların altında kendisini koruyarak yağmurun dinmesini bekledi.