Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump'ın koronavirüs olduğunun açıklanmasından sonra Trump'ın çevresinde ve yönetiminde Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı.

FIRST LADY DIŞINDA EN YAKININDAN 3 İSİM DE POZİTİF

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump'la temas eden kişiler arasında; başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Danışman Hope Hicks

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise şunlar: