Vali'nin çalışmalarla ilgili Utancımdan sokağa çıkamam isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Havalimanı'nda yapımı devam eden (CAT- 3A) çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Dün havalimanını teftiş eden Erzurum Valisi Okay Memiş, çalışmaların yeterli olmadığını görünce isyan etmişti.

Pistlerde devam eden çalışmaları Vali Okay Memiş ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte inceleyen Başkan Sekmen, geçen yıl yaşanan aksaklıkların bu yıl da yaşanmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Başkan Sekmen, Vali Okay Memiş'in, çalışmaları yürüten yüklenici firmaya yönelik olarak yaptığı sert çıkışta çok haklı olduğunu söyleyerek, "Havalimanındaki çalışmalar hususunda bugüne kadar biz de aynı kaygıları paylaştık, sorunun çözümü için ilgili mercileri sürekli uyardık, ikaz ettik. Gelinen noktada geçen yıl yaşadığımız aksaklıkları elbette yeniden yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

"KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ"

Ramazan ayında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans sistemi üzerinden yaptıkları toplantıyı hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu görüşmede Erzurum Havalimanı ile ilgili beklentileri dile getirdiğini vurgulayarak, Bakan Karaismailoğlu'nun da, konuyla bizzat ilgileneceği sözünü verdiğini anımsattı.

Süreçle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, pistlerin yapımının bir an önce tamamlanması için gerekli tavrın koyulacağını ve ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. İhalesi ve yapım süreci Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Erzurum Havalimanı'ndaki (CAT-3A) çalışmaların bundan sonraki her aşamasını büyük bir dikkat ve titizlikle takip edeceklerini dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, özellikle kendisinin bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağına dikkati çekerek, "Bundan böyle hiçbir mazereti kabul etmeyecek hiçbir aksaklığı kabul etmeyeceğiz" dedi.

VALİ İSYAN ETMİŞTİ

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, Erzurum Havalimanı'nda devam eden Kategori 3A (CAT-3A) sistemi çalışmalarını incelemişti. Vali Memiş, çalışmaların yeterli olmadığını görünce çileden çıkmıştı. Çalışmaları yapan yüklenici firma yetkililerine sert tepki gösteren Vali Memiş, "Bu işi bitiremezsen ben vali olarak bu ilde görev yapamam. Utançtan sokağa çıkamayız, böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz" demişti.