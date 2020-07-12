Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemedi. Sancak bu karşılaşmayı saha kenarındaki vinçten izledi.

EKİM AYINDA CEZA ALMIŞTI

Murat Sancak, Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle mücadeledeki yerini alamadı. Sancak'ın maçı vinç üzerinden takip ettiği anların görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

"TEŞEKKÜRLER BÜYÜK BAŞKAN"

Adana Demirspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Adana Demirspor sevgisini yaşamak için zamanın ve mekanın önemi yoktur. Başkanımız Murat Sancak, C.G Ümraniyespor maçını stadyum dışında vinç yardımı ile oluşturulan platformunüzerinde izledi ve takımımıza destek verdi. Teşekkürler Büyük Başkan" ifadeleri yer aldı.

Murat Sancak