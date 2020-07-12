Başkan Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk olurken, Adana ekibinin başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarındaki vinçten izledi.

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk olurken, Adana ekibinin başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarındaki vinçten izledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemedi. Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle mücadeledeki yerini alamayan Murat Sancak, Ümraniye Şehir Stadı'nın hemen yanında bulunan arazide kurulan vinçten maçı takip etti. Stadı gören bir noktaya getirilen vincin üzerine çıkan Murat Sancak, karşılaşmayı dikkatle takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA