Başkan Gül: Hatay yangını terör eylemi

Hatay'ın Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangındaki bilgilerin, bulguların kundaklama ve terör eylemi yönünde olduğunu söyledi. Yangında zarar gören arazilerin maden sahasına çevrileceği dedikodusunun yangından daha tehlikeli olduğunu ifade eden Gül, "Her yangında bu dedikodular yapılıyor. Soğukoluk Yaylası iki yıl önce yanmıştı şimdi yemyeşil" dedi.

Başkan Gül yangında 14 konutun tamamen yandığı Petekevler bölgesinde yapılan temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde gördü. Vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyareti yapan Gül, yaraların sarılması için belediye ekiplerinin canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Belen ve Arsuz bölgelerinde yanan arazilerin maden arama sahasına çevrileceği iddialarına cevap veren Başkan Gül, "Yangını çıkartanları kurumak kollamak ve başka yeri adres göstermek için bu dedikodular yapılıyor. Hatay'da böyle bir durum yok yangının nasıl çıktığı emniyet güçlerimiz tarafından araştırılıyor. Bilgiler, bulgular bütün öngörümüz kundaklama ve terör eylemi olduğu yönündedir. Biz buraları tamamen yeşillendireceğiz. Her yangından sonra adres şaşırtmak için bunu kullanıyorlar örneğin iki yıl önce Soğukoluk yangınından sonra bölge ne imara açıldı ne de maden arama ile ilgili şirketlere izin verildi. Bölge yeniden orman vasfına uygun halde yeşillendirilecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - HATAY