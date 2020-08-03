Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Bayramın kutlu olsun Tayyip Dedeciğim. Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum

Elazığ'da bu yılın ocak ayında, göz sinirlerinin üzerinde tümör ortaya çıkan ve bir gözü görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip çıkmıştı. Erdoğan'ın talimatıyla, tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen 6 yaşındaki Taha Sis'in beynindeki tümör şimdiye kadar yüzde 35 küçüldü. Böylece iyileşme umudu daha da artan küçük Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

SOL GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde ikamete eden 32 yaşındaki anne Azine ve 36 yaşındaki baba Rıfat Sis çiftinin 2 çocuğundan 6 yaşındaki Taha'nın gözünde kayma olduğunu fark eden aile, Ocak ayında hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde küçük Taha'nın göz sinirlerinin üzerinde tümör çıktı. 15 gün süre içerisinde Taha'nın sol gözü görme yetisini kaybetti.

Bu durumun sosyal ve yerel medyada gündeme gelmesiyle birlikte durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla anne Azine Sis'le görüşüp Taha ile ilgili bilgi aldı, maddi durumu iyi olmayan ailenin tüm masraflarını üstlenerek doktorlarıyla da görüşme yaptığını aktaran Erdoğan her şeyin yapılacağını söyledi.

"TAYYİP DEDECİĞİM BAYRAMIN KUTLU OLSUN"

Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere memleketi Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen Taha Sis'in tedavi süreci devam ediyor. Hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden minik Taha, yapılacak tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek. Taha Sis, kardeşi Ömer Asaf, annesi Azine ve babası Rıfat ile 6,5 aydır tedavi için geldiği İstanbul'da yaşıyor.

Yapılan tedavilerin ardından Taha Sis'in göz sinirleri üzerine baskı yapan tümörün mayıs ayında yüzde 15 küçülmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte yüzde 20'lik daha küçülme gerçekleşti.

Görme yetisini kaybetmesine neden olan tümörün yüzde 35 küçülmesiyle iyileşme umudu daha da artan küçük Taha, çektiği video ile Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dedeciğim" diye seslenen Taha, videoda, "Tayyip Dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın. Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜMÖRÜN KÜÇÜLMESİYLE, 3 ADIM KADAR ÖNÜNÜ GÖREBİLİYOR"

Anne Azine Sis, doktorların verdiği müjdeli haberin ardından çok mutlu olduklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Biraz görebilen gözünden sadece bir adım kadar ötesini görebiliyordu. Tümörün küçülmesiyle 3 adım kadar önünü görebiliyor. Yürürken bu rahatlığı yaşıyor. İnşallah tümör tamamen küçülür."

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