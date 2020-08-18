Başına kedi düştü

ehlike en beklenmedik yerden geldi. Gökten başına bir kedi düştü. Sert darbe adamı anında yere devirdi. Bilincini kaybetti. O sırada sahibine ne olduğunu anlamaya çalışan köpek ise bir binanın arasında saklanan kediyi yakaladı. Kediyle köpek de dalaştı. Yerel medyaya göre, adamı yaralayan kedi, yaşlı komşusunun balkonundan düşmüştü. Başına kedi düşen adam ise, 23 gün hastanede kaldı.

Yerel basına göre, halen boyunluk takan ve fizik tedavi gören kişi komşusundan tazminat istedi. Trajikomik anlar güvenlik kameralarına yansıdı.45 saniyelik görüntü video paylaşım sitesi Youtube'a da düştü, 120 binden fazla görüntülemeye ulaştı.