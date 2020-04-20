Başakşehir Şehir Hastanesi'nin acil bölümü bugün açılıyor

Ülkemizde 85 binden fazla insanın koronavirüsle mücadele ettiği bu dönemde, salgın sürecinde önemli bir yer edinecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi, bugün açılıyor. 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etapta acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak. Açılış öncesi dev hastane havadan görüntülendi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HASTANELERİNDEN BİRİ

Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Açılışla birlikte dev hastanenin acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

DEPREM ANINDA BİLE AMELİYAT YAPILABİLECEK

2 bin 682 yataklı hastanede, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatör sayesinde deprem anında bile ameliyat yapılabilecek. 10 Eyfel Kulesi ağırlığında demirin kullanıldığı dev hastane ise açılış öncesi havadan drone ile görüntülendi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Koronaviüs salgını nedeniyle ülkemizde şu ana kadar açıklanan vaka sayısı 86.306 oldu. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise2.017 olarak açıklandı.