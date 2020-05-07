Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi

Başakşehir'ın yıldız kanat oyuncusu Elia, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Elia, geçtiğimiz dönem Beşiktaş'a transferinin mümkün olduğunu ancak gerçekleşmediğini söyledi.

Başakşehir'den eski hocası Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde kendisini istediğini belirten Elia, "Ocak ayı transfer döneminde eski hocam Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a istedi. Beşiktaş yönetimi menajerimle temasa geçti ancak daha sonra bir şekilde bu transfer gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.

"FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM"

Ocak ayı transferlerinin kolay olmadığını söyleyen ve bu nedenle turuncu-lacivertli takıma odaklandığını belirten Hollandalı futbolcu, "Burada kupa kazanmak istiyoruz. Ligde ve Avrupa'da hedeflerimiz var. Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynama şansımız çok yüksek. Futbolu çok özledim" ifadelerini kullandı.

2017'de Başakşehir'in Feyenoord'tan transfer ettiği Elia, 81 maçta görev alırken 10 gol atıp 6 asist yaptı.