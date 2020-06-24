Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı golcü Fernandao'nun Başakşehir'in radarına girdiği ve sezon sonunda İstanbul kulübünün yolunu tutabileceği ileri sürüldü.

24.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:03

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'yu gündemine aldı.

Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim

A Spor'un haberine göre; Fernandao, Başakşehir'in yolunu turabilir.Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı. 2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao bu sezon fazla şans bulamadı. Sudamericana Kupası'nda iki maçta forma giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in gelecek planlamasında yer alan oyunculardan biri.

FORVET HATTINDA 4 FUTBOLCU VAR

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in forvet hattında şu anda yabancı futbolculardan Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba ve Robinho forma giyiyor.