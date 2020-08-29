Başakşehir'de etrafa ateş açan şüpheli ekipleri alarma geçirdi! Özel harekat operasyon düzenliyor

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri şahsın girdiği binaya operasyon düzenliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler: