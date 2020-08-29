Başakşehir'de etrafa ateş açan şüpheli ekipleri alarma geçirdi! Özel harekat operasyon düzenliyor
Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri operasyon düzenliyor.
29.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:06
Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri şahsın girdiği binaya operasyon düzenliyor.
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Olay yerinden ilk görüntüler: