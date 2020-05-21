Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katılımıyla bugün açıldı.

30 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

107 BRANŞTA HİZMET VERECEK

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak.

"Enerji ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.

HASTANEDEN YENİ KARELER GELDİ

Öte yandan, 30 bin metrekare büyüklüğündeki Türk Japon ortak yapımı dev hastanenin içinden yeni kareler geldi. İşte Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden yeni fotoğraflar.