Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Sevilla'dan İrfan'a teklif var

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, yayıncı kuruluş beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gümüşdağ'ın açıklamaları;

"Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?"

"İRFAN CAN'A TEKLİF VAR"

"Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok."