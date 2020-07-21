Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz

Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ şampiyonluk, gelen teklifler, kulübün satılması ve daha birçok kritik konuda önemli ifadeler kullandı.

İşte Gümüşdağ'ın sözleri;

Türkiye'de şampiyon olan takımın, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için toplanan puanlarda bizim katkımız yüzde 45.

"AİLE YAPISINI KURDUK, İNANDIK"

Bizim de zor günlerimiz oldu. 8 puandan şampiyonluğu verdikten sonra başımızı yastığa koyduğumuzda 'Ne oldu, neyi yanlış yaptık' diye çok düşündük. Bu kollektif bir çalışma, sadece benim başarım değil. Aile yapısını kurduk, inandık.

"İMKANSIZA İNANMADI, İMKANSIZI BAŞARDI"

Bu takım imkansıza inanmadı ve imkansızı başardı. Başakşehir'in şampiyonluğunun, çok Anadolu takımı için önemli olduğunu düşünüyorum. İbrahim başkan, Bursa'da bir şampiyonluk yaşattı. Bu çok önemli bir şampiyonluktu, kalıcı olamadı. Kalıcı olsa, Başakşehir bu kadar geç kalmazdı, çok Anadolu takımı arkadan gelirdi. 6 yıldır istikrarımız, şampiyonluk kadar kıymetli.

"YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ ALACAĞIZ"

Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız

"VISCA, KUPAYI GÖTÜRMEK İSTEDİ"

Visca'ya geçen sezon devre arasında teklif geldi. Konya maçında Visca ile konuştum, 'Başkan, kupayı Bosna'ya aileme götürebilir miyim' dedi. Aleksic ile birlikte kupayı onlarla Bosna'ya yollayacağız. Caiçara da babasına götürecek. Hepsi inanmıştı, maçlar oynanmadan bir gün eve götürebilir miyim konusunu bile görüşmüştük.

"EMRE'DEN ÇOK FAYDALANDIK"

Emre Belözoğlu 4 yıl takım kaptanlığı yaptı, Başakşehir'de belki de kariyerinin en güzel günlerini yaşadı, biz de ondan çok faydalandık. Arda belki sportif olarak çok başarılı olamadı ama o da bu duyguları yaşamış bir oyuncuydu. Hepsinin uluslararası tecrübeleri vardı, hepsi olumlu izler bıraktı.

"KARARI ARDA İLE ALDIK"

Arda Turan ile oturduk, konuştuk ve teşekkür ettik. Arda ile beraber bu kararı aldık. Gerisini Arda'ya sormak lazım.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPMADIK"

Süper Lig'de Başakşehir haricinde 17 takım transfer yaptı devre arasında, sadece biz yapmadık. İçerideki oyuncuya 'Ben sana inanıyorum' duygusunu vermek de önemlidir.

"HAKEM HATALARINDA ART NİYET ARAMADIM"

Hiçbir zaman hakem hatalarının arkasında art niyet aramadım. MHK başkanını da futbol camiası tanır, dürüst biridir. VAR olmasaydı, lig nasıl biterdi, onu bilemiyorum. Hakemlerin art niyetli olmadığını düşünüyorum ve hataların arkasında art niyet aramıyorum.

"GEÇMİŞTE ÇİN'DEN TEKLİF GELDİ, BİZİ BÜYÜTECEK PARTNERLE BERABER OLABİLİRİZ"

Başakşehir ilçesinin, İstanbul'un bir takımı. Biz bu kulübü büyütecek bir partnerle olabiliriz ama şu anda böyle bir şey yok. Geçmişte Çin'den bir teklif geldi ama biz erken olduğunu düşündük, şimdi bir hikayemiz var. Kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceği için her şeyi yaparız.

"HER ŞEYİMİZ AÇIK"

Başakşehir 6 yıldır ilk 4'ün dışına çıkmadı, UEFA gelirleri var, oyuncu satışları var. Biz bir anonim şirketiz, her şeyimiz açık ve net.

"AZİZ YILDIRIM DOSTUMDUR"

Aziz Yıldırım dostumdur, zaman zaman görüşüyoruz. Türk futboluna da çok ciddi katkıları olmuştur.

"STADIMIZIN ADINDAN MEMNUNUZ"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın adını sayın Cumhurbaşkanımız ve biz kulüp olarak verdik. Sayın Fatih Terim, UEFA Kupası kaldırmış, Türk futbolunun başarılı bir teknik adamıdır. Stadımızın adının Başakşehir Fatih Terim Stadı olmasından memnunuz.

"AVRUPA İLE MÜCADELE ETMEK İSTİYORSAK YABANCI KURALI OLMAMALI"

Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Biz 14 yabancıyı yarın 5'e indirdik diyelim, tek problemimizin bu olduğuna inanıyor muyuz? Bırakın ben Avrupa'da oynuyorsam, 13-14 taneyi kullanayım. Hepimiz milli, yerliden yanayız ama gerçekler var. Avrupa ile mücadele etmek istiyorsak yabancı kuralı olmamalı. Yabancı oyuncu alamazsın, yerli al deniyor. 3 Tümer varsa, 18 talip var, Tümer 5 alıyorsa, bu sefer 15 alıyor. Bu sistemin yerinde olduğunu düşünmüyorum, tekrar değerlendirmek lazım. Tahkim'e başvuran takımlardan biriyiz. Uluslararası tecrübesi olan kıymetli hocalarımız var, onların fikirlerini de değerlendirmek lazım. Milli Takım hocası da benimle aynı kanaatte. 14 yabancı konusunda serbest olalım, isteyen kullansın. Gerek altyapıda, gerek A Takım'da milli takım için teşvik olsun, kulüpler bunun mücadelesini versin." ifadelerini kullandı.

Şu anda kullanılan sistemin doğru olduğunu dile getiren Başakşehir başkanı, "Milli Takımlar teknik direktörü Fatih hoca döneminde çalışma yapıldı ve doğru bir çalışmaydı. Zaman içinde erozyona uğradı. Yeniden değerlendirmek lazım." dedi.