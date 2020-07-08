Baş tacı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla baş tacı mı, baş üstüne mı? Baş tacı ne demek?

Baş tacı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, baş tacı TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş üstüne nasıl yazılır? Baş üstüne mi, baş üstüne mi? TDK'ya göre baş tacı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BAŞ TACI NASIL YAZILIR?

Baş üstüne: Yanlış

Baş tacı: Doğru

BAŞ TACI İLE ÖRNEK CÜMLELER

Baş tacı:

1. isim, mecaz Çok sevilen kimse.

2. isim, mecaz Çok beğenilen şey.