Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza Bas Gaza oyuncuları ve Bas Gaza özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Bas Gaza filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bas Gaza filmini izleyecek olanların merak ettiği Bas Gazakonusu nedir, Bas Gaza oyuncuları kimler ve Bas Gaza özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAS GAZA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Antonio Negret

Oyuncular: Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp, Clemens Schick

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2017 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma

Senaryo: Michael Brandt, Derek Haas