Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu

Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun Juventus'a transfer olduğunu resmen duyurdu.

Katalan devinden yapılan açıklamada Juventus'un bu transfer için 72 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelin bonuslarla birlikte 82 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan Arthur'un İtalyan ekibine sezon sonunda katılacağı da bildirildi.

2018 YILINDA BARCELONA'YA GELMİŞTİ

2018 yılında Gremio'dan 31 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Barcelona forması altında bugüne dek çıktığı 73 resmi maçta 5 gol atarken, 6 da asist yaptı.