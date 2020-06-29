HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu

Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun Juventus'a transfer olduğunu açıkladı. Juventus'un bu transfer için 72 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelin bonuslarla birlikte 82 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

29.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:12

Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun Juventus'a transfer olduğunu resmen duyurdu.

Katalan devinden yapılan açıklamada Juventus'un bu transfer için 72 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelin bonuslarla birlikte 82 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan Arthur'un İtalyan ekibine sezon sonunda katılacağı da bildirildi.

2018 YILINDA BARCELONA'YA GELMİŞTİ

2018 yılında Gremio'dan 31 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Barcelona forması altında bugüne dek çıktığı 73 resmi maçta 5 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Haber Yorumları (2)
HAYLASS: 73 maçta 5 gol 6 asist ile oynayan orta sahaya bizde çöp gözüyle bakıyorlar, gelişim farkımız bu işte :S
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi Spor
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Spor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler Spor
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti Spor
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı Spor
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Spor
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Deprem Temmuz Marmaris
Şu an buradasınız: Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 19:23:05. #1.15#
title