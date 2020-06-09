Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar

Sakatlığı nedeniyle Ocak ayından bu yana forma giyemeyen Barcelona'nın Uruguaylı forveti Luis Suarez, en iyi anlaştığı partneri Lionel Messi ile tekrar sahaya çıkmak için gün sayıyor.

Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası, sezonun geri kalanında forma giymesi beklenen Suarez'in 13 Haziran'daki Mallorca maçıyla sahalara dönebilecek.

854 GOLÜN 675'İNE KATKI SAĞLADILAR

Barcelona'daki 6. sezonunu geçiren 33 yaşındaki golcü, Lionel Messi ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Katalan ekibinin son 6 sezonda kaydettiği 854 golün 675'ine gol ya da asist olarak katkı veren ikili, lig ve Avrupa'da alınan başarılarda büyük pay sahibi oldu.

Katalan devi ligde, takipçisi Real Madrid'in 2 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Mart ayında maçların askıya alındığı La Liga'da sezonun tamamlanmasına 11 maç haftası var.