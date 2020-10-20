Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu

Barcelona'nın Arjantinli tıldızı Lionel Messi, adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.

Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Macar temsilcisi Ferencvaros ile oynadığı karşılaşmada takımının ilk golünü atan Messi, böylece turnuva tarihinde üst üste 16 sezon gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.

GIGGS'İ DE YAKALADI

Arjantinli yıldız aynı zamanda, toplamda en fazla sezon gol atma başarısı gösteren isim olan Ryan Giggs'i yakaladı.