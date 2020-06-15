Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, sosyal medya hesabından Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

15.06.2020 23:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:14

Barcelona'lı Luis Suarez, vatandaşı olan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığından dolayı geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.