Barcelona'lı bir taraftar, takımdan ayrılacak Lionel Messi için hüngür hüngür ağladı

Barcelona'da Lionel Messi krizi sürüyor. Arjantinli yıldızın ayrılık talebi sonrası Nou Camp ve etrafında hareketli dakikalar yaşanırken taraftarlar dün gece akın akın stadyuma geldi.

Barcelona'lı bir taraftarın Messi için hüngür hüngür ağladığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Stadyumun kapısına Messi formasıyla gelen taraftar, verdiği görüntüyle üzüntüsünün büyüklüğünü gözler önüne serdi.

DÜNYA DEVLERİ KAPIDA

Ayrılma talebini yönetime ileten Messi için dünya devlerinin Katalan ekibinin kapısında olduğu belirtiliyor. Deneyimli futbolcu için bir numaralı adayın eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City olması konuşulurken Paris Saint-Germain ve Inter gibi büyük kulüplerin de Arjantinli oyuncu için harekete geçeceği İspanya medyasında çıkan haberler arasında yer alıyor.