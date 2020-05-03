Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor

Barcelona yönetiminin gelecek sezon takımdaki yıldız futbolcuların büyük kısmıyla yollarını ayırlamaya karar verdi.

Koronavirüs salgınının getirdiği belirsizlik ve ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışan Barcelona, bir yandan gelecek sezonun planlamasına da başladı.

Takımda büyük bir revizyona gitmeyi düşünen Katalan ekibinde, sekiz oyuncuyla yolların ayrılacağı iddia edildi. Daily Star' da yer alan habere göre; takımdan gönderilecek isimlerin arasında Antoine Griezmann ve Luis Suarez gibi yıldız oyuncular da bulunuyor.

SUAREZ VE GRIEZMANN DIŞINDA 6 İSİM DAHA GÖNDERİLECEK

Geçtiğimiz yaz Atletico Madrid'den 120 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Griezmann ve altı sezondur Barcelona forması giyen Suarez'in dışında 125 milyon euro karşılığında Dortmund'dan alınan, ancak sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Ousmane Dembele'nin yanı sıra Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Nelson Semedo ve Sergi Roberto'nun da takımdan gönderileceği belirtildi.