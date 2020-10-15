Barcelona'da Miralem Pjanic, milli maçta sakatlandı

Dünya devi Barcelona'da sol kanat alarm veriyor. Jordi Alba ve Júnior Firpo Getafe sonrası şimdi de yeni transfer Miralem Pjanic sakatlandı.

Bosna'nın Polonya'nın 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 30 dakika sahada kalan Pjanic, sırtından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alındı.

"SIRTINA DARBE ALDI"

Bosna milli takımı teknik direktörü Rusmir Cviko, maçtan sonra Pjanic'in ağrısı nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini doğruladı ve "Pjanic sırtına bir darbe aldı ve yerine başkasını almak zorunda kaldık. Yakında iyileşip bir an önce sahaya döneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.