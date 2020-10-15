Barcelona'da Miralem Pjanic, milli maçta sakatlandı
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Barcelona'da Miralem Pjanic, milli maçta sakatlandı

15.10.2020 19:40 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:44
Barcelona'da Miralem Pjanic, milli maçta sakatlandı

Barcelona'nın milli futbolcusu Miralem Pjanic, Bosna'nın Polonya ile yaptığı karşılaşmada yarım saatlik mücadelenin ardından sırt sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. Jordi Alba ve Júnior Firpo Getafe'nin de sakat olması nedeniyle Katalan ekibinde sol taraf alarm vermeye başladı.

Dünya devi Barcelona'da sol kanat alarm veriyor. Jordi Alba ve Júnior Firpo Getafe sonrası şimdi de yeni transfer Miralem Pjanic sakatlandı.

Bosna'nın Polonya'nın 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 30 dakika sahada kalan Pjanic, sırtından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alındı.

"SIRTINA DARBE ALDI"

Bosna milli takımı teknik direktörü Rusmir Cviko, maçtan sonra Pjanic'in ağrısı nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini doğruladı ve "Pjanic sırtına bir darbe aldı ve yerine başkasını almak zorunda kaldık. Yakında iyileşip bir an önce sahaya döneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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