Barcelona'da Miralem Pjanic, milli maçta sakatlandı

Barcelona'nın milli futbolcusu Miralem Pjanic, Bosna'nın Polonya ile yaptığı karşılaşmada yarım saatlik mücadelenin ardından sırt sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. Jordi Alba ve Júnior Firpo Getafe'nin de sakat olması nedeniyle Katalan ekibinde sol taraf alarm vermeye başladı.