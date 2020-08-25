Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrasında Lionel Messi'nin de ayrılık kararı alması krizi büyüttü. Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini yönetime ilettiği öğrenilirken Katalan ekibinde yönetimden de istifa kararı geldi.

TyC Sports kaynaklı haberde olağanüstü toplanan Barcelona Yönetim Kurulu'da Josep Bartomeu'nun istifa kararı aldığı ve ilerleyen saatlerde bunu duyuracağı belirtildi. Bazı yöneticilerin de istifa ettiği söylenirken istifasını sunmayan diğer yöneticiler de başkan Bartomeu'nun istifasını istedi.

TARAFTARLAR DA NOU CAMP'A GİTTİ

Barcelona'lı taraftarlar Messi'nin ayrılık kararı sonrasında Nou Camp'ın önünü doldurdu ve yönetimi istifaya davet etti.