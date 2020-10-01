Barcelona, Ajax'tan Sergino Dest'i kadrosuna kattı

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ajax'tan 19 yaşındaki Sergino Dest'i renklerine bağladı.

Hollanda doğumlu olan ancak ABD Milli Takımı'nda forma giyen sağ bek oyuncusu Dest için 21 milyon bonservis bedeli ve şartlara göre 5 milyon euro bonus ödemesi yapılacak.

BARCELONA TARİHİNE GEÇTİ

Nelson Semedo'yu Premier Lig ekibi Wolverhampton'a gönderen Barcelona, Ajax'ın yetenekli oyuncusunu kadrosuna katarak bir ilke de imza attı. Dest, Barça'nın tarihindeki ilk ABD'li futbolcu oldu.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

3 Kasım'da 20 yaşına girecek olan Dest, 3 kez milli takım forması giyerken, Ajax'ın formasını 38 kez terletip 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.