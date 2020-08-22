Baraj dizisi konusu nedir? Baraj dizi oyuncuları kimlerdir, dizi ne zaman başlıyor? Oyuncuların gerçek isimleri

Dizi severlerin merakla beklediği diziler arasında Baraj dizisi de geliyor. Baraj dizisi 1977 yılı Baraj filminden esinlenmiştir. Peki dizinin konusu nedir, oyuncuların isimleri nelerdir tüm detaylar haberimizde...

BARAJ DİZİSİ NEDİR?

Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde FOX TV'de yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu niteliğindedir.

Baraj dizisi türü : Dram

Baraj dizisi yönetmeni kim : Hasan Tolga Pusat

Baraj dizisi kaç dakika : 120 dakika

Baraj dizisi mekanı : İstanbul

Baraj dizisi hangi kanalda : FOX TV

Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman : 1 Eylül 2020 salı günü

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Baraj dizisinin yeni bölümü 1 Eylül 2020 Salı günü FOX TV ekranlarında olacaktır. Dizinin ilk 2 bölümü yayınlanmıştı. 3. ve en yeni bölümü ise 1 Eylül Salı günü TV'de olacaktır.

BARAJ DİZİ OYUNCULARININ İSİMLERİ NELERDİR?

Ana karakterler:

Feyyaz Duman (Nazım)

Biran Damla Yılmaz (Nehir)

Burak Yörük (Tarık)

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

İman Casablanca (Zahra)

Sait Genay (Orhan)

Tuna Orhan (Ekrem)

Yardımcı karakterler:

Mesut Yılmaz (İsmet)

İhsan İlhan (Yaşar)

Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

Şamil Kafkas (Halil)

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Günümüzdeki Baraj dizisi, 1977 yılı yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak başlamıştır. Baraj dizisinde konu olarak; Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu edinmektedir. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.