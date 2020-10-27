Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek?
27.10.2020 17:48 | Güncelleme: 27.10.2020 17:51
ATV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinin bitip bitmeyeceği merak konusu. Peki, Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi kaçıncı bölümde bitecek? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
FOX ekranlarında Salı günleri saat 20:00'da yayınlanan Baraj dizisi final olacak mı? Baraj dizisi ne zaman bitecek?
BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Tuna Orhan
Sait Genay
Iman Casablanca
Sumru Yavrucuk
Burak Yörük
Biran Damla Yılmaz
Feyyaz Duman
Rana Cabbar
BARAJ DİZİSİ BİTİYOR MU? BARAJ DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE BİTECEK?
Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi olan Baraj dizisinin düşük reytingler sonucunda final olacağı gündeme geldi. Yapımcılardan açıklama gelmezken, düşük reyting sebebiyle yakında biteceği düşünülüyor.