Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu!

İşçileri yurt dışına gönderme vaadiyle dolandıran ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

BANKER BİLO GERÇEK OLDU

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1980 yılında gösterime giren ve İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı Banker Bilo, gerçek oldu. Ersin K., işçileri yurt dışına çıkarma vaadiyle kandırdı. Zanlı, onlardan çeşitli miktarlarda paralar alarak "Sizi yurt dışına göndereceğim" diyerek kandırdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, benzer 86 dosyadan aranması bulunan ve hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ersin K.'yı yakalamak için harekete geçti. Ersin K.'nın Heykel'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler hemen harekete geçti. Sivil ekipler, başarılı bir operasyonla Ersin K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, daha sonra cezaevine gönderildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi 86 ayrı suçtan kaydı ve hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ersin K., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.